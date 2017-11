Suprema Corte llama a respetar las sentencias de amparo 

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis María Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió que sentencias de amparo deben cumplirse pues ellas representan el Estado de Derecho y prevalencia de la Ley.



“Si no se cumplen las sentencias el Estado de Derecho no es más que una ficción y éstas no valdrán ni el papel en el que están impresas”, dijo al inicio de la sesión pública de este jueves en el que se analizarán tres casos de inejecución de sentencia.



Cabe destacar que el martes pasado, la Corte destituyó al jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivero y ordenó su consignación ante un juez penal, así como la de su antecesor José Manuel Ballesteros López, por desacato a una sentencia de amparo.



Ambos se pronunciaron contra dicha sentencia a la que calificaron de injusta pues dijeron que cumplieron la parte “importante” de la sentencia relacionada con el pago de más de 7 millones de pesos a cuatro empleados, a quienes, sin embargo, no se les restituyó como ordenó el juez de amparo.



Aguilar Morales aseguró que todas las partes que están implicadas en un juicio, y más cuando se trata de autoridades, deben cumplir las sentencias que emiten los tribunales como lo marca la Constitución y más cuando se emiten para resguardar los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna.



“La Constitución como la guía de nuestra convivencia que es exige que las sentencias se cumplan cabalmente y sanciona con severidad el desacato”, aseguró.



Señaló que todos los jueces del país, incluidos los ministros de la Suprema Corte, tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución, sin excepciones y sin más miramiento que la justicia y el respeto a los derechos de todos.