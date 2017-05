Presunto implicado en desvío de recursos para Humberto Moreira acusa de difamación al PAN

SALTILLO.- Uno de los señalados por el Departamento del Tesoro estadounidense de realizar transacciones a paraísos fiscales en Mónaco e Islas Caimán a favor de Vanessa Guerrero, esposa de Humberto Moreira, irrumpió en una rueda de prensa de Acción Nacional que presidía Ricardo Anaya Cortés.



Durante una conferencia de prensa en el Comité Directivo Estatal del blanquiazul, Cuahutémoc Esquivel Sánchez irrumpió para encarar a los panistas -también estaban presentes Germán Martínez Cazares y Héctor Larios- y aclarar que es falsa la información que se difundió en un periódico de circulación nacional sobre las transferencias.



Apuntó que si nunca ha tenido un pasaporte, cómo es posible que se le acuse de hacer depósitos millonarios en el extranjero, por lo que les reprochó específicamente a Ricardo y a Guillermo Anaya, aspirante a la gubernatura de Coahuila, que lo difamen con el afán de ganar votos.



“Estos señores están difamándome, está señores están difundiendo una noticia que no tuvieron el valor para cerciorarse que fuera cierta; yo soy un ciudadano común, soy un profesor que tiene 25 años de servicio, que siempre he vivido honestamente con mi salario”, señaló.



Ante el silencio de los panistas, Esquivel Sánchez les insistió que no hayan tenido el valor para verificar una información con la que ahora hacen campaña, sin importarles las afectaciones que generan a un ciudadano.



Pese a los intentos del personal del PAN en Coahuila para que concluyera sus declaraciones, el profesor no se retiró hasta que advirtió que de ahora en adelante si le sucedía algo, responsabilizaba directamente a Ricardo y a Guillermo Anaya.



"A partir de este momento si me sucede algo a mí o a mi familia, yo responsabilizo a estos señores que están difundiendo esta noticia", aseveró.



En tanto, Ricardo Anaya dijo que el jueves interpusieron una denuncia contra los hermanos Rubén y Humberto Moreira y contra el candidato de la Coalición por Coahuila, Miguel Riquelme por enriquecimiento ilícito ante la información de las transacciones millonarias.



El líder albiazul se limitó a comentar que su partido no tiene demandado al quejoso, por lo que declinó opinar sobre la escena.