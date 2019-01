Senado alista dictamen de idoneidad de los 27 candidatos a fiscal general

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Justicia del Senado de la República presentará el miércoles 9 de enero el dictamen de idoneidad de los 27 candidatos para ocupar el cargo de fiscal general de la República, que sustituirá a la actual figura de procurador.

Entre los candidatos destacan los nombres de Bernardo Bátiz, Alejandro Gertz Manero, Eva Verónica de Gyves Zárate y Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria.

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, aseguró que la sociedad debe tener una mayor participación en la elección del próximo fiscal.

"Sería lamentable que no se siguiera un procedimiento y que, sobre todo, la sociedad quede satisfecha de la transparencia. Nosotros vamos a insistir muchísimo en esto, en que no vaya una designación con algún nubarrón, que no vaya una designación con salvedades desde la sociedad civil", señaló.

En tanto, la senadora del PAN, Indira de Jesús Rosales Sanromán, recordó que de esos 27 candidatos se tendrá que enviar una lista de 10 al presidente para que regrese una terna al Senado y de ahí se elija al fiscal general de la República.

"Porque finalmente entre esa lista de 10 personas habrá de todo, ¿no? Pues esa terna, nosotros esperamos que tenga objetividad, autonomía y no exista algún vínculo cercano como ocurrió con la Suprema Corte de Justicia", apuntó.

Una vez que se declare la idoneidad de los 27 aspirantes, el listado se enviará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que sus integrantes elijan a los 10 mejores perfiles que serán avalados por el pleno.

Esta decena de nombres le será remitida al Presidente, quien tendrá cinco días para conformar una terna que devolverá al Senado, de la cual por mayoría calificada se designará al fiscal general de la República.