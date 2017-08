Semarnat-Campeche ordena a Oceanografía retirar barcos por daño ambiental

CAMPECHE.- Luego de tres años de intentos por salir de la crisis, la compañía petrolera Oceanografía entró de nuevo en una fase de conflictos, a consecuencia del mal estado en que se encuentran ocho de las 30 grandes embarcaciones con que brindaba servicios de proveeduría a Petróleos Mexicano, que carecen de mantenimiento y que están en el olvido fondeadas en la Laguna de Términos en Ciudad del Carmen.



Ante esta situación la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche (Semarnatcam) ordenó retirar a las embarcaciones de esa empresa que se encuentran en el Área Natural Protegida Laguna de Términos, ya que por la falta de mantenimiento podrían afectar a la flora y fauna del lugar.



Así, los barcos insignias, de la principal empresa proveedora de Petróleos Mexicanos (PEMEX) hasta antes del 2014, como Caballo Marango, Caballo Maya, Don Daniel, entre otras, tendrán que ser removidas a otra parte, aunque para ello no hay un plazo establecido.



El capitán de puerto, Idelfonso Carrillo Mora, señaló que cuando Oceanografía se declaró en quiebra, cerca de 10 embarcaciones por la falta de trabajo, combustible y mantenimiento, fueron fondeadas frente al malecón de la Isla del Carmen, sin permiso.



Además, las dejaron en la Laguna de Términos que es Área Natural Protegida, por ello no puede haber ninguna embarcación en esa parte, pues pueden ocasionar daños a la flora y fauna marinas, no solo por contaminación, sino también por el detrimento que se produce con los ruidos, con el movimiento de las propelas y con los arrastres, subrayó.



Carrillo Mora reiteró que la mayoría de la flota propiedad de Oceanografía está detenidas en esa zona con el argumento de que existe un ordenamiento judicial que no permite que esas embarcaciones puedan salir a navegar, a menos que el juez lo autorice.



Idelfonso Carrillo aseguró que ya tuvieron diálogo con los representantes del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para que resuelvan las cuestiones operativa y administrativa, para retirar de ahí los barcos.



Otro problema, dijo, es que algunas de las embarcaciones tendrán que ser removidas con remolcadores, pero deben buscar un puerto de abrigo que no sea Área Natural Protegida.



Al respecto el líder de los ex trabajadores de Oceanografía, Elías Marín Moguel, sostuvo que los barcos que todavía están en función para la empresa que fue es actualmente administrada por el SAE, carecen de mantenimiento y falta de combustible, situación que pone en riesgo la vida de los trabajadores y la tripulación