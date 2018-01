Seguridad no se resuelve con discursos sino con hechos: Navarrete Prida 

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que la seguridad del país no se resuelve con discursos sino con hechos y apuntó que la sociedad debe de empezar a ver resultados y a sentir que la inseguridad se combate.



Entrevistado en la sede de la Secretaría de Gobernación, donde se reunió con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, el responsable de la política interior del país, anunció una realineación de las capacidades que tiene el Estado y sus niveles de gobierno en el combate a la seguridad.



Navarrete Priva se pronunció también a favor de impulsar todas aquellas reformas que son para el bien de la sociedad. “Si queremos una sociedad más segura, hay que impulsar una regularización del tema de las armas y prohibirlas”, dijo en referencia a la iniciativa que se encuentra en la Cámara de Diputados.



Sobre si veremos reducción de los índices de violencia, Navarrete Prida destacó: “Yo diría que debemos, que la sociedad debe de empezar a ver resultados y que con esfuerzos de coordinación, con niveles de gobierno, desde luego en un tema que es estructural. Aquí no se vino a inventar nada, repito, no es para improvisar, sino para ser más eficaz con lo que ha costado tanto trabajo a México construir, dar resultados que den como consecuencia reducción de índices delictivos, y más que eso, que la gente efectivamente lo sienta”.