Segunda vuelta y gobierno de coalición “cerrarían paso a radicalismos”

Francia dio una gran lección democrática al mundo en las pasadas elecciones presidenciales y México no debe estar exento de ese ejemplo, sobre todo porque figuras como la segunda vuelta electoral y los gobiernos de coalición le cerraron el paso a posiciones radicales.



Así lo señalaron Manlio Fabio Beltrones y Diego Fernández de Cevallos, quienes coincidieron en que México todavía está a tiempo de concretar una reforma político-electoral antes de las elecciones presidenciales de 2018.



Durante el foro “Francia, ejemplo electoral. México 2018. ¿Segunda vuelta? ¿Gobiernos de coalición?”, que se realizó en el Club de Industriales y donde también participó el politólogo Federico Reyes Heroles, el priista y el panista afirmaron que seguramente en los comicios de 2018 el ganador no obtendrá más del 40% de la votación.



Beltrones Rivera señaló que los gobiernos de coalición garantizan que el gobierno no sea una “escuela de aprendices”. “Los gobiernos de coalición no son para los políticos, son para México, para elevar la calidad del gobierno y la estabilidad democrática”, sostuvo el expresidente nacional del PRI.



Fernández de Cevallos coincidió sobre los gobiernos de coalición, pero no está de acuerdo en la obligatoriedad. Cuando un candidato no obtenga 51%, abundó, “tiene que ser opcional el gobierno de coalición”, ya que “un sexenio es una eternidad y debemos pensar en periodos de 4 años, incluso con reelección y en segundas vueltas”.



En su oportunidad, Beltrones Rivera señaló que en México se debe avanzar hacia “gobiernos de coalición obligatorios” si un candidato presidencial no alcanza al menos el 42% de los votos. Desestimó la instauración de la figura de la segunda vuelta electoral por sí sola, ya que “no resolvería la debilidad de una figura como el Ejecutivo”.



“Con la segunda vuelta sólo se llega a mayorías artificiales que no se reflejan en el Congreso. El objetivo de los gobiernos compartidos es buscar que el titular del Poder Ejecutivo obtenga fuerza desde el trabajo conjunto con el Congreso”, recalcó.