Seguiré luchando por un cambio verdadero: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT, PES), aseguró que seguirá luchando por un cambio verdadero en nuestro país.



“A seis meses de las elecciones, vamos a seguir insistiendo y luchando por lo fundamental: la soberanía, la justicia social, y una auténtica democracia”, dijo.



En un video difundido en sus redes sociales, en el que aparece junto a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müler, teniendo como fondo el observatorio maya de Chichen Itzá, el tabasqueño dijo también que “vamos a enfrentar problemas graves de circunstancias, como la corrupción, la pobreza y el grave problema de la inseguridad y la violencia”.



López Obrador reiteró que “no vamos a traicionar la confianza del pueblo de México, no les voy a fallar, va a ser un cambio para bien de todos los mexicanos, un cambio ordenado, un cambio que hace falta, que se necesita”.



Así, aseguró que “ya no se puede vivir con este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios”.



Recalcó que “es importante la renovación, la regeneración, el cambio verdadero”.



A su vez, Beatriz Gutiérrez aseguró que “el cambio es inevitable, este es un año de transformación y como nación tenemos todo un reto y así como el sol se mueve, rota y se traslada, el cambio es inevitable y ojalá se sumen, el que se quede como testigo se lo va a perder”.



Finalmente ambos desearon un México en paz, con justicia y dignidad.

Deseamos que el 2018 sea el año del renacimiento de México. ¡Felicidades! https://t.co/A7QVNaN2ig — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 1, 2018

Con ideas y no adjetivos, mejor forma de hacer política: Meade



José Antonio Meade, precandidato a la Presidencia de la República del PRI, dijo que la mejor forma de hacer política es con ideas y no con adjetivos.



Estuvo con su familia visitando el estado de Hidalgo. Primero estuvo en Epazoyucan y después en el Acueducto del Padre Tembleque.



Desde ahí, dirigió un mensaje donde dijo que este año “será muy importante” y, explicó, espera que se alcancen los objetivos “en unidad”.



“Estamos en el Acueducto Padre Tembleque deseándoles feliz año, un año de consensos, de caminar juntos, con el ánimo de generar para el país mejores condiciones, un año de platicar y desde un lugar que quería visitar desde hace mucho tiempo”.



Agregó que la obra pone de relieve lo que México ha sido capaz de hacer, de su riqueza y de su importancia como destino turístico, que fue reconocido como patrimonio de la humanidad.



“Es un buen lugar para desearles que este año -que es muy importante- alcancemos nuestros objetivos, que los alcancemos en unidad, que podamos encontrarnos con esperanza, que vayamos identificando cuáles son nuestras coincidencias que vayamos encontrando puntos de encuentro, hacer de las ideas y no de los adjetivos nuestra mejor forma de hacer política. Y desde ahí retomando espacios de dialogo y de consenso”.



Meade Kuribreña reiniciará este martes sus actividades públicas y se reunirá con la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Zacatecas.



La reunión tendrá lugar por la mañana, en el Centro Platero en el municipio de Guadalupe.