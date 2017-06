Seguimos sin entender el motivo de la agresión a sacerdote: Hugo Valdemar

CIUDAD DE MÉXICO.- A un mes de la agresión al padre Miguel Ángel Machorro en la Catedral Metropolitana, aún no se sabe cuál fue el motivo del ataque, señaló el vocero de la Arquidiócesis Primada de México, Hugo Valdemar.



“Seguimos sin entender qué sucedió y por qué fue la agresión, porque pasado ya un mes sigue la situación igual, sin esclarecer y pues realmente muy intrigados de cuál fue el móvil que llevó a esta persona a agredir de esta manera. No fue una agresión de alguien que no sabe cómo actuar con un arma”, dijo en entrevista en Radio Fórmula.



Explicó que el sacerdote continúa en terapia intensiva, con la mitad del cuerpo paralizado, pero se encuentra fuera de peligro y que aún tiene dificultades para respirar, y aunque se tiene la esperanza de una recuperación, se temen secuelas.