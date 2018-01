Segob le dice a Corral que una autoridad no organiza mítines

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que una autoridad dialoga y “no convoca a mítines” respecto a las movilizaciones a las que ha llamado el gobernador de Chihuahua Javier Corral, quien acusó al gobierno federal de limitarle recursos públicos.



En entrevista con Adela Micha, el funcionario federal aseguró que no existe “una intención malévola” de limitarle recursos a ningún gobernador, y recordó que el domingo pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó las razones por las que no se entregaron los recursos de un convenio.



“Ya dimensionado que sí es un asunto político, podemos platicar cómo se soluciona. Pero una autoridad, que yo sepa, no convoca a mítines, no convoca a marchas; una autoridad tiene argumentos, tiene un instrumento que son leyes, tiene una capacidad de diálogo porque no se ha roto, está ahí abierto. Si es verdad, repito, la buena fe se demuestra con hechos, nos sentamos a platicarlo”, explicó Navarrete Prida.



Asimismo, el secretario de Gobernación explicó que si existe, como denuncia el gobernador Javier Corral, algún tema de impunidad respecto a exfuncionarios de la entidad, el gobierno federal actuará.



“Y esto es importante. Tiene que ver con la solicitud de un gobierno estatal para que el gobierno federal ejecute acciones a otros estados nacionales sobre detenciones posibles de exfuncionarios, y hay fundamento jurídico y obligación, ten la certeza de que el gobierno mexicano lo va a hacer”, aseguró Prida.



En la entrevista, Navarrete Prida explicó que una de sus propuestas como secretario de Gobernación es realinear las capacidades del gobierno, lograr las colaboraciones de las dependencias para lograr la gobernanza, uno de los encargos del presidente Enrique Peña Nieto al nombrarlo en el puesto la semana pasada; sin embargo, admitió que es poco el tiempo con el que cuenta.



“Es poco tiempo porque atraviesa dos fenómenos que alteran el espacio en el que uno se desarrolla: el primero es la elección, una elección presidencial y la mayor elección a cargos de distintos niveles de gobierno que se hayan dado en la historia del país. Por otro lado el cierre de una administración y eso también se vuelve muy complejo entrando en una etapa muy difícil en materia de seguridad”, añadió.



El secretario de Gobernación dijo que el estado no es el árbitro de las elecciones que se realizarán este año, y por esa razón apoyará al organismo independiente que sí lo es, el Instituto Nacional Electoral. Por ello aseguró que sostendrá una reunión en breve con el presidente del INE para conocer las acciones a seguir, asimismo dejó las puertas abiertas de la Segob para los candidatos que quieran acercarse a dialogar con él.



Además, reconoció las acciones de su predecesor, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien calificó como “un buen secretario de Gobernación”, por la conducción que tuvo en la dependencia pese a los “tiempos que le tocó” al frente.