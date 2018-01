Segob debe publicar dictámenes estructurales tras los sismos: INAI

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) entregar los dictámenes estructurales posteriores a los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.



De acuerdo con el instituto, los informes son los que corresponden a los inmuebles ocupados por sus unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados, fondos, fideicomisos y oficinas en la Ciudad de México.



La orden se dio luego de que Segob, a través de su Coordinación Jurídica, dijo no contar con la información solicitada por un particular, por carecer de atribuciones para llevar a cabo un dictamen estructural.



Argumentó que son los Directores Responsables de Obras los corresponsables en seguridad estructural, por lo que orientó a la particular a dirigir su solicitud ante el Gobierno de la Ciudad de México.



En el análisis del caso, la comisionada Ximena Puente de la Mora

encontró que la unidad competente para conocer de lo requerido es la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, sin embargo, únicamente la Coordinación Jurídica fue la que se pronunció sobre la solicitud.



En ese sentido, señaló que la Segob brindó atención al requerimiento, en desapego a lo ordenado por la Ley Federal de Transparencia, ya que no turnó el requerimiento a las áreas que atienden las necesidades de las unidades administrativas, en materia de espacios físicos, adaptaciones, instalaciones y mantenimiento de inmuebles.



Por lo anterior, a propuesta de la comisionada Ximena Puente, el pleno del INAI instruyó a la Segob poner a disposición la información que obra en sus archivos, en versión electrónica, y sólo en caso de existir un impedimento justificado, lo exprese a la solicitante y ofrezca todas las modalidades contempladas en la Ley Federal de Transparencia, incluyendo la consulta directa.