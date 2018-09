Sedesol es la más vigilada y mi labor no es fiscalizar: Eviel Pérez

El titular de la Sedesol, Eviel Pérez, aseguró que la dependencia “es la más observada por la sociedad civil, con más de mil 200 solicitudes por transparencia, la más evaluada por organismos internacionales y auditada por diversos organismos fiscalizadores de manera permanente”.

Por eso, en respuesta a las críticas de los partidos de oposición por “los esquemas de simulación de servicios que se ejecutaron aparentemente entre los años 2013 y 2014”, explicó que “con todo respeto, mi labor no es la de fiscalizar y he colaborado con las autoridades competentes, entregando toda la información que se me ha requerido y que obra en los archivos de la Sedesol, para que sean las propias autoridades fiscalizadoras quienes puedan determinar a quienes hoy están siendo señalados por alguna irregularidad”.

Al comparecer ante la Cámara de Diputados para el análisis del VI Informe de Gobierno, celebró que la actual administración entregará un legado en materia de política social que “redujo la pobreza extrema y las carencias sociales”.

También dijo que entregará una “sólida" institucionalidad y programas sociales "que empoderaron a la gente”. Destacó que, de acuerdo con el Coneval, 2.2 millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema, entre 2012 y 2016. Las seis carencias sociales que mide Coneval están en su mínimo histórico y destacan los 6.6 millones de personas que ahora cuentan con servicio de salud, 3.4 millones con seguridad social y 2.8 millones con acceso a la alimentación, expuso.

Como resultado, 4.5 millones de personas ya no son pobres y tampoco son vulnerables, sostuvo.

Planteó que la actual administración, además, entregará un sistema de información único sobre los beneficiarios y potenciales beneficiarios de los programas sociales operados por los tres órdenes de gobierno, que tuvo el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial.

Dijo que dicha herramienta, denominada Sistema de Información Social Integral (SISI), “facilitará la coordinación, evitará duplicidades y propiciará el uso eficiente del gasto social”.

Sin embargo, el secretario fue fuertemente cuestionado por los diputados en torno a los programas sociales y los presuntos casos de corrupción en la Secretaría.

Durante tres rondas de preguntas y respuestas, en el Pleno, legisladores de Morena, PAN, PES, PT, MC, PRD y PVEM cuestionaron al funcionario sobre el caso de la llamada “estafa maestra”, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, y respecto a los programas para migrantes, adultos mayores y de combate a la pobreza, entre otros.