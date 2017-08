Sedatu presenta los Servicios Públicos de Información del RAN

Con la presentación de los Servicios Públicos de Información del Registro Agrario Nacional (RAN) damos un paso muy importante porque se convierte en un registro público de acceso, no solo para los beneficiarios, sino para cualquier persona que lo consulte, y que todas las acciones que registra esta institución estén sujetas al escrutinio público y no se presten a ninguna situación indebida, afirmó la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga.



"Estamos hablando de darle certeza jurídica y transparencia para quien quiera invertir en terrenos que son de propiedad social; ofrece seguridad no solo al que es el dueño o a los núcleos agrarios, sino también a quienes desean realizar una inversión, y sabrán la condición legal de estos terrenos y si son sujetos de llegar a un acuerdo para realizar determinada inversión”, señaló.



En conferencia de prensa, la Titular de la Sedatu resaltó la importancia de los datos que tienen que ver con 52 por ciento de la propiedad social del país y la opinión de expertos en la materia, así como la coordinación entre las instancias del Gobierno de la República para transparentar las acciones del Registro Agrario Nacional.



"Hemos hecho una presentación de estas herramientas a expertos, a académicos e investigadores del tema agrario y les ha parecido un paso trascendental porque toda esta información no era pública y se ha realizado un enorme trabajo con escasos recursos y una gran coordinación con otras instituciones del Gobierno de la República, particularmente con el INEGI, con quienes hemos tenido gran acercamiento”, puntualizó.



Acompañada por el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, Froylán Hernández Lara, señaló que este esfuerzo es una de las instrucciones del Presidente de la República Enrique Peña Nieto para consolidar un gobierno moderno y transparente, en este caso en el tema agrario.



Hernández Lara señaló que estos servicios de información constan de cuatro módulos de consulta que tienen información precisa y confiable de los 32 mil 082 núcleos agrarios que ocupan la propiedad social de nuestro país, y con ello se promueve el derecho a la información tecnológica.