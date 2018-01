Secretaría de Educación de Michoacán con daños tras 'toma' de la CNTE

MORELIA.- El Gobierno de Michoacán condenó los actos vandálicos y el saqueo de equipo de cómputo de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), que permanecieron tomadas por integrantes de la CNTE desde el pasado 8 de enero.



Los agresores que pertenecen a la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ocasionaron daños valorados en un total de 664 mil 500 pesos por los agresiones al equipo de cómputo, estructurales y pintura, en cristales, puertas, candados, cadenas, cerraduras e instalación eléctrica.



Ante ello, el enlace jurídico de la SEE acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para presentar una denuncia por los destrozos y el saqueo a las instalaciones de la institución.



Mediante un comunicado de prensa, el Gobierno del estado refrendó "su reconocimiento al liderazgo y espíritu de servicio de las y los docentes, directivos, personal administrativo y de apoyo que en las aulas demuestran su vocación y empeño, y exhorta a la parte sindical a evitar conductas no sólo injustificadas, sino ilegales, que sólo afectan a la sociedad michoacana".