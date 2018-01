Se tiene que continuar la gobernabilidad de México: Navarrete Prida 

CIUDAD DE MÉXICO.- Aquí no se va a venir a improvisar y a sacar nuevas ideas, se viene a continuar un esfuerzo que es la gobernabilidad de México, aseveró Alfonso Navarrete Prida, al asumir el cargo como nuevo secretario de Gobernación.



En el salón Revolución de la dependencia donde el secretario saliente Miguel Ángel Osorio Chong le deseó éxito en encomienda que le asignó el presidente Enrique Peña Nieto, Navarrete Prida resaltó la trayectoria y los logros alcanzados por el extitular de la dependencia a quien reconoció como el arquitecto del Pacto por México y los alcances de las reformas estructurales que se implementaron bajo el mando del Presidente de la República.



Al dirigirse a los trabajadores de la Segob y altos mandos de la dependencia a quienes reconoció el trabajo tenaz en la tarea cotidiana siempre en bien de la gobernabilidad del país, el nuevo responsable de la política interior del país, se comprometió a trabajar con toda la inteligencia que le sea posible, “toda la capacidad y el esfuerzo que uno es capaz de dar, toda la pasión por defender lo que nos ha costado generaciones a los mexicanos construir, y no se va a destruir, y las responsabilidades que se asumen con toda claridad, sin titubeos de lo que implica la gobernabilidad democrática del país”.



Apuntó que en eso “habremos de trabajar todos, es una responsabilidad de todos la gobernabilidad”.



En ese sentido dijo que “no se va a claudicar ni se va dejar de lado que este país se construyó con base en el diálogo y a los acuerdos y que se va a ejercer la gobernabilidad democrática”.



Navarrete Prida dijo que se va a seguir con el esfuerzo de combatir la inseguridad en donde también tienen mucho que aportar los partidos políticos. “lo que importa es la consistencia, lo que importa es dejar claramente las bases y los sistemas, lo que importa es aprovechar la capacidad que se tiene para multiplicarse y para poder llegar a un resultado que es brindarle paz y seguridad a la gente”, dijo.



En ese contexto resaltó que en la Segob, se ha construido un sistema, programas, se han formado profesionales de la seguridad comprometidos con México y su país y eso se debe a cinco años de gobernabilidad democrática que se ha tendido en esta administración bajo el cargo de Miguel Ángel Osorio Chong y bajo el mando del presidente Enrique Peña Nieto”.



“No se va a olvidar ni se va desperdiciar el talento, quiero dejar claro el mensaje: no se viene a improvisar, se viene a continuar una tarea de gobierno”, insistió.



Osorio Chong, por su parte, destacó que al Frente de la Secretaría de Gobernación ha quedado no solo un hombre que sabe de política, sino que está hecho para la política y que tiene una gran experiencia. “Me voy muy satisfecho de haber logrado un gran equipo que trabaja para el Presidente y no para una persona”, dijo al desear éxito al nuevo secretario.



Resaltó que su responsabilidad como secretario de Gobernación fue un gran reto y una oportunidad de vida profesional por lo que reiteró su agradecimiento al Presidente Enrique Peña Nieto.