Se revisarán casos de presos políticos, incluso el de Mario Villanueva: AMLO

Andrés Manuel López Obrador confirmó que el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, le mandó un carta desde prisión pidiéndole "justicia" y que la ley sea pareja.

Al término de su conferencia con el actual gobernador, Carlos Joaquín González, el presidente electo confirmó que recibió esta carta y dijo que buscará que haya justicia en éste y todo los casos de presos políticos.

Dijo que “esto debe estar en el poder judicial, pero ya no va a haber represalias en contra de nadie, ya no se va a reprimir a nadie, no se va a encarcelar a nadie por consigna”.

Adelantó que “el día primero de diciembre voy a dar a conocer un acuerdo para que salgan de la cárcel los presos políticos. Vamos a establecer un procedimiento y que se fijen las condiciones para dar esta amnistía a presos políticos, a partir del análisis expedito de caso por caso”.

Sobre si se analizará el caso de Mario Villanueva dijo: “se van a analizar todos los casos, hay, por ejemplo, campesinos que están el cárcel desde hace cuatro o cinco años o ciudadanos que están en la cárcel y no han sido sentenciados. Hay otros que están en la cárcel porque hubo consigna de quitarles su libertad, esto se va a analizar”.

Mario Villanueva Madrid cumple una sentencia de 22 años de prisión por la comisión de los delitos de contra la salud y lavado de dinero. Fue detenido en 2001, en el poblado de Alfredo V. Bonfil, a poco más de siete kilómetros de Cancún, luego de permanecer un año prófugo de la justicia.