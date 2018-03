'Se puede hacer política sin lavar dinero', resalta Meade en spot

“Hablo inglés bastante bien, me encanta la lectura y he leído muchos libros y no tengo ninguna mancha...más que el vitiligo”, dice el candidato José Antonio Meade, a un grupo de jóvenes universitarios en uno de los nuevos spots inscritos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) con los que arrancará su campaña Presidencial el próximo domingo.

De acuerdo con fuentes de la campaña del candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal, será hasta el domingo primero de abril, aunque los tiempos electorales empiezan el 30 de marzo, cuando el exsecretario de Hacienda tenga su arranque oficial en la contienda electoral.

Los nuevos videos inscritos ya ante el INE destacan los 20 años de trayectoria de Meade. Él mismo dice que puede explicar su patrimonio; cuenta que no tiene privilegios más que ser mexicano y advierte que “gracias a su trabajo” muchos políticos corruptos están en la cárcel.

En los promocionales también se dará a conocer el programa “Avanzar Contigo” que forma parte de una de las propuestas presentadas en la precampaña de hacer un Registro Nacional de Necesidades de Cada Persona, el cual ayude a los mexicanos con sus necesidades de crédito, vivienda y alimentación.

“Todos tenemos las mismas ganas, pero necesidades diferentes. Soy José Antonio Meade y voy a avanzar contigo”, se escucha.

El candidato será presentado con su logo oficial, de tres triángulos de color amarillo, azul y rojo con la palabra “Meade”, sin las imágenes de los partidos de su coalición.

Meade responde también en los promocionales a los señalamientos de que todos los políticos “son corruptos” diciendo que “no todos somos iguales, se puede hacer política sin lavar dinero, sin tener un sólo peso al margen de la ley. Yo lo he hecho los últimos 20 años”.

En el promocional denominado “¿Qué gobierno quieres”, el candidato del PRI explica: “He combatido la corrupción toda mi vida, por mi trabajo muchos políticos corruptos hoy están en la cárcel. Tú sabes quiénes son. Nunca he vivido por arriba de mis ingresos se puede ser servidor público sin lavar dinero, sin tener ranchos, sin vivir con excesos. Yo ofrezco un gobierno que combata con todo la corrupción y donde el único privilegio sea ser mexicano”.

En otro de los videos para la campaña, se pregunta a ciudadanos qué es lo que necesita un buen presidente y se destaca la experiencia como funcionario público de José Antonio Meade. “Te puedo hablar de mi experiencia en el campo, en Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Hacienda y Energía. Pero la experiencia sirve para una sola cosa: resolver tus problemas desde el primer día y no estar improvisado”, dice.

A través de redes sociales, el equipo de campaña del candidato también comenzó a promocionar el nuevo video “¿Qué gobierno quieres?” bajo el hashtag #ElMeroMero.

Aurelio Nuño, coordinador de la campaña, tuiteó: “es un hombre inteligente, honesto, preparado, capaz y cuyo único privilegio es ser mexicano, al igual que tú”.