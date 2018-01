Se niegan a alianza del PRI-PVEM en Chiapas

CHIAPAS.- En Chiapas, principal bastión del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el país, la dirigencia estatal de ese órgano político rechazó la alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que pactaron sus dirigencias nacionales para las elecciones de julio de 2018.



La primera rebelión fue del presidente del Partido Verde en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien aspiraba a ser el candidato de su partido para contender por el puesto de gobernador.



Eduardo Ramírez, amigo personal de Manuel Velasco Coello –primer y único gobernador del Verde en el país- anunció su renuncia a la dirigencia del partido y al cargo de diputado en el Congreso local, en donde como líder de su bancada, presidía los destinos del Legislativo a través de la Junta de Coordinación Política que encabezaba.



A la par de la renuncia de Ramírez Aguilar, otros 14 de los 16 diputados del Verde renunciaron a su militancia, y se constituyeron como diputados independientes.



“Este no es un movimiento de Eduardo Ramírez, es la irritación, es el coraje, es la indignación ante una imposición de decisiones del centro de la República mexicana”, dijo el político, ante cuyo llamado este domingo acudieron unas 10 mil personas –entre ellas beneficiarias de programas sociales- a lo que denominó “asamblea por la dignidad”.



En el encuentro, los asistentes -entre ellos presidentes municipales que llegaron a los cargos a través del PVEM, diputados y dirigentes de ese partido en los municipios-, se solidarizaron con Eduardo Ramírez.



Sin decirlo explícitamente, Eduardo Ramírez asumió que con la repetición de la alianza del Partido Verde con el PRI, en Chiapas la candidatura a gobernador la tendría el abanderado del tricolor, en este caso el más fuerte aspirante es el Senador Roberto Albores Gleason, hijo del ex gobernador Roberto Albores Guillén.



“La imposición no prosperará en Chiapas”, dijo el político chiapaneco una y otras vez en su discurso de este domingo. Anunció que buscará la “construcción de un proyecto político alterno, con espacios políticos más dinámicos y abiertos”.



Por su parte, a través de un comunicado de prensa, la dirigencia nacional del Partido Verde dijo que “es natural que el clima de efervescencia electoral que se vive en Chiapas genere inquietudes (…) habremos de encontrar la mejor vía que lleve nuevamente el triunfo a la alianza PVEM-PRI en el estado”.



A través de la alianza PRI-PVEM, en Chiapas se aportó en las elecciones de 2012 más de un millón de votos al entonces candidato a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto. En las elecciones de este año el candidato del PRI, José Antonio Meade esperaba sumar al menos la misma cantidad de votos con la repetición de la alianza.