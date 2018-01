Se mantiene potencial caída de granizo en el Valle de México: SMN

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves continuará el potencial para la caída de granizo por la tarde en el Valle de México.



Además pronosticó lluvias con intervalos de chubascos, acompañados de actividad eléctrica y así como la posible caída de granizo en el Estado de México y Ciudad de México.



En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 18 a 20 grados Celsius y mínima de 4 a 6 grados, y en el Estado de México temperatura máxima de 17 a 19 grados y mínima de -1 a 1 grados.



Se estima viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas que pueden superar los 40 km/h.



Estas condiciones son producto de una masa de aire que impulsó al Frente frío 24 y la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico.



Alertan sobre falsas alerta



Ante alertas climáticas, el Gobierno dela Ciudad de México, llamó a no hacer caso de mensajes falsos que circulan en WhatsApp sobre la activación de alerta roja para la capital del país y otros estados, ya que solo pretenden desinformar.



A través de la Secretaria de Protección Civil, la administración capitalina exhortó a la población a no hacer caso de noticias falsas pues en este momento la capital no tiene ninguna alerta roja.



Aclaró que se decretó alerta amarilla por temperaturas bajas de 4 a 8 grados centígrados en las delegaciones Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Coyoacán, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco y naranja por bajas temperaturas de 0 a 3°C en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.