Sé lo que le duele a la CDMX: Chertorivski

​En entrevista para La Nota Dura, el precandidato de la coalición Por la CDMX al Frente Salomón Chertorivski aseguró ser el ideal para convertirse en el próximo jefe de gobierno de la capital.



“En todos mis espacios, la gente de manera transparente va a poder ver las cosas que he hecho y cómo las hice”, dijo. “Hoy yo ya tengo propuestas claras, sé lo que falta a la Ciudad de México, sé lo que le duele”.



De acuerdo con Chertorivski, la cercanía que ha establecido con los capitalinos durante su trabajo en la ciudad, lo respalda como un candidato adecuado para encabezar el Frente.



“Quiero pensar que en estos cinco años que pude estar en la Secretaría de Desarrollo Económico pude caminar prácticamente todas las colonias, por mi función, donde más estuve trabajando fue en los pequeños negocios, con mercados públicos con la gente que sale todos los días a rifarse la vida, ahí tengo mi mayor bastión”, comentó.



Señaló que está abierto a generar un debate en los medios de comunicación con el resto de los precandidatos del Frente a la CDMX, con la finalidad de exponer sus propuestas.



“Cualquier invitación de medios para debatir, la vamos a aceptar, lo valioso de este proceso es que podamos discutir y podamos contrastar propuestas”, dijo.



Agregó que puede funcionar como un elemento estratégico para lograr cohesión entre los partidos políticos involucrados en el Frente.



“Me siento identificado con la izquierda, pero creo que soy un buen puente, no soy militante de un partido, pero con este espíritu del Frente de tener a tres partidos y tratar de convencer a ciudadanos de que participen, me siento como un buen puente”, concluyó.