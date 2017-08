Fiscalía de Brasil no ha entregado información de caso Odebrecht: PGR

CIUDAD DE MÉXICO.- La investigación en México del caso Odebrecht-Braskem continúa y llegará a sus últimas consecuencias, pese a la falta de información por parte de las autoridades de Brasil que aplazaron en forma indefinida la entrega de la documentos que contienen evidencias de un presunto soborno por 10.5 millones de dólares a funcionarios de Pemex, aseguró la PGR.



Luego de que este domingo un diario brasileño diera a conocer nueva información que habla de un presunto soborno por 10 millones de dólares al extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, la PGR emitió un comunicado en el que dijo que ha estado en constante comunicación con autoridades de Brasil para recabar los datos que éstas poseen sobre el caso Odebrecht.



"La Fiscalía brasileña ha ido variando la fecha de entrega de la información correspondiente y no ha ofrecido una nueva fecha a México. Ha argumentado que el caso se está desahogando ante el Tribunal Superior de Brasil", explicó la dependencia que encabeza Raúl Cervantes Andrade.



Agregó que, incluso, funcionarios de Brasil cancelaron su participación en una reunión de fiscales latinoamericanos, que se realizará en los próximos días en la ciudad de Puebla, donde se esperaba el intercambió de información.



Asimismo, tras reconocer la importancia del caso y el papel que han jugado de los medios de comunicación en la aportación de información, dijo que en el expediente FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 se ha incluido varias revelaciones periodísticas de la prensa nacional e internacional.



Recordó la investigación mexicana, se inició luego de que en diciembre 2016 las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem se declararon culpables ante la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos, de haber pagado sobornos a funcionarios de varios países, en el caso de México, a funcionarios de Pemex por 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014.



A partir de ahí, han declarado 10 servidores públicos y 9 exfuncionarios de Pemex que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública asignados al conglomerado brasileño.



También se han tomado declaraciones a tres directivos de la empresa, incluido a Marcelo Bahía Odebrecht, expresidente de la firma que lleva su nombre.



Señaló que pese a que las empresas brasileñas ofrecieron un acuerdo reparatorio, este no fue aceptado ya que "bajo ningún supuesto" inhibirá el sancionar administrativa y penalmente a los ex funcionarios y/o funcionarios públicos involucrados.



"La PGR manifiestan que, a pesar de no contar con la información de la fiscalía brasileña dado la asistencia internacional con otros países y en particular las diligencias que se están llevando a cabo con funcionarios de Pemex y con los más altos directivos de la empresa brasileña, este caso será llevado hasta sus últimas consecuencias y directamente contra el o los responsables", concluyó.