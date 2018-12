Se han entregado 2,500 solicitudes de visitantes por razones humanitarias a migrantes

Andrés Ramírez Silva, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dio a conocer este martes las cifras con las que cuentan hasta ahora del censo que realizan de los integrantes de las diferentes caravanas de migrantes.

Explicó que son 2 mil 500 en el Barretal, Tamaulipas, 600 en otros albergues de Tijuana, Baja California, así como 300 afuera del albergue Benito Juárez, Tijuana y mil 200 en Mexicali.

Agregó que han recibido 2 mil 500 solicitudes de reconocimiento de visitantes por razones humanitarias, pero son 600 las que se han entregado y se estima que alrededor de 3 mil más se puedan entregar.

“Nosotros como administración responsable no nos basamos sólo en el número de la caravana que en un principio se hablaba de 10 mil, pero sabemos que son muchos más. Estamos buscando formas de eficientar los procedimientos para ver como lo resolvernos, no solo recursos si no criterios técnicos para agilizar los procedimientos”, dijo Ramírez.

Este año, grandes grupos de inmigrantes, en su mayoría provenientes de Centroamérica, han tratado de llegar a Estados Unidos, pero el Gobierno del presidente Donald Trump ha hecho grandes esfuerzos para bloquear su ingreso, incluso enviando miles de tropas a su frontera sur.