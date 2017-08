¿Se fortalece EPN tras llamada con Trump?

​El internacionalista Gabriel Guerra Castellanos dijo en La Nota Dura que el presidente Enrique Peña Nieto salió beneficiado del intercambio telefónico sostenido en enero con su par estadounidense, durante el cual Peña niega que pagará por el muro.



“Para cualquier observador objetivo que no tenga pasión de un lado u otro, es claro que queda mucho mejor parado Peña Nieto que Trump”, dijo. “La hace (llamada) en el mejor estilo de la política mexicana y mexiquense”.



Guerra señaló que debido a las condiciones actuales de México es fácil criticar las acciones del presidente, pero reconoció que su labor en este intercambio fue adecuado.



“Sé que en estos tiempos es mucho más riesgoso hablar bien del presidente de México, pero la verdad es que tenemos un presidente bastante bien plantado, muy sólido, muy mesurado, cuidadoso y yo no lo veo timorato”.



El internacionalista agregó que la postura de Peña Nieto durante la llamada fue ideal, tomando en cuenta los posicionamientos inflexibles y el poder de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.



“No puedes entrar a una discusión seria con un personaje que no sabes si te va a colgar el teléfono”… “No estás hablando con una persona sensata, pero al mismo tiempo es alguien que tiene la capacidad de afectar severamente a nuestro país, la verdad nos ha salido barato para cómo podría estar la cosa”, sentenció.