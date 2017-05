Se mantiene la Fase 1 para este sábado en el Valle de México

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la Fase 1 de contingencia ambiental se mantendrá este sábado ante las malas condiciones atmosféricas.



A través de un comunicado, el organismo explicó que el sistema de alta presión localizado en el Valle de México, y que ha provocado muy mala calidad del aire en los últimos días, está perdiendo intensidad, la estabilidad atmosférica disminuyó su fuerza (...) sin embargo, no es suficiente para tener mejores condiciones de calidad del aire.



De esta forma, hasta las 22:00 horas de esta sábado los vehículos particulares con holograma de verificación 2 tienen restricciones de circulación, incluyendo vehículos con placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación.



También los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación NON (1,3,5,7,9) y los de servicio particular con placas del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma “00”, “0” o Exento.



La CAMe dará a conocer este sábado a las 20 horas la situación de contingencia para el domingo.



Cabe señalar que, el Sistema de Monitoreo Atmosférico capitalino reportó que las concentraciones más altas se registraban a las 15:00 horas en la delegación Gustavo A. Madero con 159 puntos, zona centro con 150, noroeste con 149, suroeste con 147 y sureste con 143 unidades de ese contaminante.



Mientras en el Estado de México sólo dos municipios, Coacalco y Tepotzotlán, presentaban regular calidad de aire, en el resto de los monitoreados era mala.



Con información de Notimex