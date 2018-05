Se estancan en INE quejas para fiscalizar a candidatos

En lo que va de este proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) registró 82 procedimientos que tienen que ver con la fiscalización y que han sido promovidos por distintos actores políticos, de los cuáles sólo se han resuelto 19.

Entre los procedimientos que se han llevado a cabo para que la autoridad electoral medie, 18 son directamente en contra del candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Andrés Manuel López Obrador; 12 corresponden a Ricardo Anaya, aspirante de 'Por México al Frente', y cuatro en contra de Jaime Rodríguez, quien aparece en la boleta como candidato independiente.

En cuanto a José Antonio Meade, candidato de 'Todos por México', y Margarita Zavala, cada uno cuenta con tres procedimientos en contra por irregularidades en sus gastos.

Entre las quejas que están pendientes en contra del tabasqueño, hay indagatorias por propagada en el extranjero (concretamente en Estados Unidos), la compra de botargas con la figura del candidato y autofinanciamiento derivado de la venta de gorras y playeras con propaganda.

Morena tiene pendiente un procedimiento oficioso para indagar el origen, destino y aplicación de los recursos que se utilizaron en las encuestas que sirvieron para elegir a los candidatos federales.

En contra de Ricardo Anaya, está pendiente el gasto en más de 100 camiones, en algunos casos se apunta que los vehículos se utilizaron para trasladar personas a los eventos del presidenciable.

A la par están pendientes quejas para investigar presunta omisión de gastos en eventos de Veracruz, Monterrey y la Ciudad de México. Así como no reportar lo que desembolsa 'Por México al Frente' en propaganda en las redes sociales.

En cuanto a los temas pendientes con 'El Bronco', gobernador con licencia de Nuevo León, hay una queja promovida por algunos ciudadanos, los cuales le acusan de utilizar recursos públicos para la recolección de firmas, un tema que se sigue sustanciando en el INE aunque Rodríguez aparecerá en la boleta electoral.

También hay dos procedimientos que la autoridad abrió por oficio. El primero, para buscar el origen de 17 millones de pesos que llegaron a las cuentas del neolonés y no se acredita que fueron aportaciones de personas físicas; el otro indaga una posible triangulación de recursos para financiar la aspiración del independiente.

En cuanto a Meade, la queja que sigue en curso es la presunta compra de publicidad en Google, y se indaga tanto por aportaciones de entes prohibidos, como por no reportar este gasto a la autoridad.

Margarita Zavala también tiene en curso dos procedimientos oficiosos: uno en el que se analiza el origen de pagos por un millón 600 mil pesos por publicidad en Facebook y que no reportó, y otro más para indagar el origen de un millón 700 mil pesos de ingresos que provienen de 250 aportaciones que no son rastreables. Así como una queja que acusa financiamiento ilegal al periodo de recolección de firmas y que no se ha resuelto.

Gastan 12.2 mdp en gorras, playeras...

A pesar de que los candidatos presidenciales tienen su principal foco de promoción en los spots, mantienen la vieja estrategia de promocionarse otorgando 'obsequios' en sus mítines.

En conjunto, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, han gastado 12.2 millones pesos en el primer mes de campañas en productos para repartir durante sus eventos.

De acuerdo con el primer informe mensual de los recursos ejercidos por los presidenciales, destinaron 5 por ciento de su presupuesto para promoverse en mochilas, camisas, chalecos, gorras, banderines, entre otros.

De los cinco candidatos, el abanderado de Por México al Frente, Ricardo Anaya, es el que ha erogado el mayor monto para utilitarios, con 8.3 millones de pesos.

En tanto, el candidato de Juntos Haremos Historia ha 'invertido' 2.1 millones de pesos en productos utilitarios que entrega a los asistentes de sus eventos de campaña.

José Antonio Meade gastó 1.3 millones de pesos en utilitarios, de los cuales los mayores montos corresponden a playeras, con 504 mil 702.08 pesos, y gorras, con 430 mil 128 pesos.

De los candidatos independientes, Margarita Zavala es la que más ha gastado en productos utilitarios, con 401 mil 81 pesos, de los que 127 mil 472.40 pesos fueron para gorras y 110 mil 698.80 pesos para playeras. En tanto, erogó 121 mil 382.40 pesos para banderas, pulseras, mochilas y bolsas.