Se están preparando a elementos de la Guardia Nacional, dice Sedena

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, aseguró que ya se preparan los elementos que integrarán la Guardia Nacional.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que la estrategia se enfocará en los delitos del fuero común.

“Los delitos del orden común, los delitos que más afectan a los ciudadanos. Ahí está enfocada a la estrategia y estamos concentrados en que nuestras fuerzas empiecen a trabajar”.

Aseguró que se está adiestrando al personal para evitar violaciones a los derechos humanos.

“Estamos en en proceso de darle el personal el adiestramiento policial específico para la atención de sus delitos. Si bien tienen una preparación ya de policías militares, estamos enfocando esa parte para tener contacto con la ciudadanía y evitar situaciones en las que haya violaciones a derechos humanos y tener perfectamente bien capacitada nuestra gente para hacer el trabajo dentro de esta estrategia enfocada a atender a los delitos del orden común”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Marina Armada de México, Rafael Ojeda, pidió a la población “portarse bien” y cumplir con la ley.

“Yo me atrevería decir otras cosas relacionadas a que esta no es una labor nada más del gabinete de seguridad, es una labor de todos. Debemos de portarnos bien de cumplir la ley, respetarla, porque sino esto no va poder seguir avanzando, repito, es una labor de todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos que debemos poner nuestro granito de arena para lograr lo que estamos tratando de llevar a cabo que es la pacificación del país”.