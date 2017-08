Se debe considerar todas las alternativas para el financiamiento de los partidos: OPLE Jalisco

En el debate para reducir el financiamiento público para los partidos se debe mantener la apertura para todas las propuestas, incluso el modelo de financiamiento privado.



Así lo consideró el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, Guillermo Alcaraz, quien, no obstante, señaló que hasta que no haya una nueva reforma en la materia, se mantendrán vigentes los motivos que llevaron a que los partidos sólo reciban recursos públicos para su actividades.



"Hay determinados objetos que se perseguían con los recursos públicos para los partidos, como evitar que se mezclaran recursos indebidos o ilícitos, los compromisos que los partidos políticos pueden asumir con quienes de alguna manera financian las campañas, mientras que no se dé una reforma, esos motivos son vigentes, una vez que se plantee una reforma vendrán nuevos motivos y podremos ver un escenario diferente", expresó.



En entrevista, refirió el caso de Jalisco, donde se aprobó la "fórmula Kumamoto" para reducir el financiamiento de los partidos políticos, en contra de la cual se presentó una acción de inconstitucionalidad.



Sin embargo, Alcaraz apuntó que de confirmarse la reforma que hizo el Congreso estatal, Jalisco podrá ser un "botón de muestra" para todo el país.



"En el estado todos acompañaron la propuesta y sólo estamos esperando que ésta pueda prosperar, a partir de que se rechace esta acción de inconstitucionalidad y que podamos mostrarle a todo el país lo que representa una fórmula de este tipo", expresó.