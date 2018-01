Se cae Frente en Morelos,  MC dice no a la coalición 

A pocos minutos de vencer el plazo para que los partidos políticos registraran su coalición ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), se registró la alianza PRD y PSD cuyo precandidato único será el hijastro del gobernador Graco Ramírez, Rodrigo Gayosso Cepeda.



Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano irán en coalición y, por tanto, ya se analizan los posibles aspirantes a la gubernatura de Morelos por esta alianza, entre los nombres que han destacado es el empresario morelense Juan Pablo Rivera Palau, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pero hasta el momento no está confirmado que sea la única propuesta.



Alrededor de las 23:00 horas de este miércoles, la presidenta del Sol Azteca en Morelos, Hortencia Figueroa Peralta acudió a las oficinas del órgano electoral en mención para realizar el registro debido acompañada del presidente del Partido Social Democráta (PSD) Eduardo Bordonave y el diputado local, Julio César Yañez Moreno, estos últimos fueron quienes postularon en 2015 a Cuauhtémoc Blanco Bravo a la alcaldía de Cuernavaca.



Pese a que las negociaciones en las dirigencias nacionales se extendieron hasta las últimas horas de este miércoles, Movimiento Ciudadano y PAN finalmente decidieron ir en alianza y a las 11:45 realizaron el registro de su alianza, lo confirmó la dirigente estatal naranja, Jessica Ortega de la Cruz.



Desde un inicio, el Comité Ejecutivo Estatal del PAN en Morelos, dijo un no rotundo al Frente por México en el Estado, pues algunos consejeros señalaron que no quería aliarse con el PRD, por la corrupción y falta de transparencia que prevaleció durante la administración de Graco Ramírez.



A finales del 2017, incluso, se anunció que uno de sus aspirantes a la gubernatura de Morelos, Javier Bolaños Águilar, actual diputado federal por el blanquiazul, ya no iba a contender por esa posición y, a pesar de que Movimiento Ciudadano en Morelos apostó por la creación del Frente como sucedió a nivel nacional, finalmente éste no obtuvo el mismo resultado en la entidad.