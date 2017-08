Se actuará ante errores en exámenes de ingreso, asegura Graue

A futuro. Graue advirtió que el futuro del país se compromete si no se invierte en educación superior.

CIUDAD DE MÉXICO.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, aseguró que se “actuará” en el caso de los exámenes que fueron evaluados de manera incorrecta para el ingreso al bachillerato.



Al término de la ceremonia de bienvenida a estudiantes que inician el ciclo escolar 2017-2018 en la casa de estudios, se le preguntó al rector cuáles serían las sanciones contra los responsables de las calificaciones erróneas.



“Se están analizando las responsabilidades y se actuará. Hay un contrato y lo vamos a revisar”, respondió brevemente y no dio detalles sobre con quién se firmó ese contrato para la revisión de los exámenes que se aplican a través del concurso de la Comisión Metropolitana de Educación Media Superior (Comipems).

Graue Wiechers, en el mensaje que dirigió a los estudiantes que inician el ciclo escolar, hizo referencia al error cometido en la evaluación a los jóvenes egresados de la secundaria.



“Desde un principio estuve perfectamente consiente de la angustia y desazón que este error provocó en algunos de ustedes y de la incertidumbre que genera a la sociedad y no podíamos tolerar injusticias ni ocultar verdades, por más que nos incomodara. La Universidad sólo puede actuar con veracidad y rectitud. Por ello, reconocimos el error, se subsanó e ingresaron aquellos que alcanzaron el puntaje requerido. Tres mil 613 aspirantes adicionales fueron aceptados y a partir del jueves 10 de agosto son universitarios”, dijo.



El rector de la UNAM pidió a los estudiantes alejarse de los narcomenudistas.



“No se acerquen a los menudistas, aléjense de ellos, viven en mundos oscuros y su presencia en estos alrededores puede generar inseguridad. Hagamos todos, dentro de nuestros ámbitos de acción la mejor de las universidades, en donde se desenvuelvan con confianza, con respeto y libertad”, pidió.



Cuestionado sobre la inseguridad en los campus respondió que “no es que no exista narcomenudeo…pero no es un gravísimo problema”.