SCJN notifica destitución del delegado en Venustiano Carranza

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó oficialmente a la delegación Venustiano Carranza su decisión de separar del cargo de Israel Moreno Rivera, como titular de la administración delegacional.



Asimismo, se notificó al Juez de Distrito y a la PGR para la consignación directa de Moreno Rivera y su antecesor José Manuel Ballesteros, como responsables del delito de desacato a una sentencia de amparo.



También se notificó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera y la Asamblea Legislativa para tomen las acciones legales correspondientes para nombre al delegado sustituto.



Israel Moreno Rivera y su antecesor José Manuel Ballesteros López, tienen un difícil panorama para librar una sentencia de hasta 10 años de prisión por desacato a una orden judicial.



Y es que registros del Poder Judicial advierten que, desde el 30 de septiembre de 2014, Margarita García Galicia, Juez Cuatro de Distrito en Materia del Trabajo, les hizo al menos 100 requerimientos para cumplir una sentencia de amparo.



El fallo consistía en el reconocimiento de cuatro personas como verificadores de la delegación Venustiano Carranza, así como pagos no devengados por dichas personas y darles herramientas de trabajo.



Moreno Rivera y Ballesteros López enfrentarán un proceso penal ante un Juez Federal por desacato, previsto en el artículo 267 de la Ley de Amparo, el cual no es considerado como grave por lo que podrían seguir su proceso en libertad.



Según dicho artículo, se impondrá pena de cinco a 10 años de prisión y multa de 100 a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, a la autoridad que dolosamente “incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir”.



En caso de ser hallados culpables dependiendo de la sanción, ambos podrían ir a prisión debido a que en materia de delitos federales el pago de la fianza como sustitutivo de la pena es solo para aquellas personas que tienen sentencia menor a cinco años.