SAT debe informar de actividades simuladas de empresas que obtuvieron ganancias ilícitas por mil 214 mdp: INAI

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene que informar sobre las actividades simuladas de los contribuyentes como método de evasión fiscal que en 2017 realizaron casi 200 mil empresas que obtuvieron ganancias ilícitas por mil 214 millones de pesos, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El comisionado Oscar Guerra Ford, ante el pleno, manifestó la importancia de conocer esta información, pues permite identificar la situación en que se encuentra el país en materia de evasión fiscal y contribuye a evaluar el trabajo que realiza el SAT para combatir este tipo de conductas.

“Durante el 2017, el SAT publicó datos preliminares de 6 mil 492 contribuyentes, personas físicas y morales, que presuntamente realizaron operaciones inexistentes por un monto de mil 214 millones de pesos, vinculada éstas a 197 mil 275 empresas que deducen o solicitan devoluciones de operaciones inexistentes, utilizando las facturas”, precisó.

El organismo, a través de la Administradora Central de Fiscalización Estratégica, respondió a un particular que solicitó esos datos, que tras efectuar una búsqueda exhaustiva y razonable, no encontró la información al detalle requerido, por lo que indicó que no puede entregar los documentos que no se encuentren en sus archivos.

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó como absurdo que el SAT no cuente lo requerido, cuando en documentos como el “Informe anual de combate a la ilegalidad”, emite datos estadísticos. En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial.

En el análisis del caso se encontró que el SAT participa en el grupo interdisciplinario que integra la “Mesa de Combate a la Ilegalidad”, de la cual han derivado estudios para la identificación, prevención y el combate de prácticas ilegales como la economía informal, incluyendo temas relacionados con actividades u operaciones inexistentes a las que se hace referencia en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Además cuenta con unidades administrativas competentes para conocer lo solicitado, como la Administración Central de Fiscalización Estratégica, que no fueron consultadas, además de las Administraciones Generales de Auditoría de Comercio Exterior, de Grandes Contribuyentes y de Hidrocarburos, así como la Administración General de Planeación.

El comisionado expuso que en la Ley del SAT, se advirtió que elabora anualmente estudios sobre evasión fiscal, como lo son las actividades u operaciones simuladas a las que se hace referencia en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, cuyos resultados se dan a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Por unanimidad, el pleno del INAI determinó modificar la respuesta del SAT y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva, en todas sus unidades administrativas competentes, sin omitir las ya mencionadas y entregar la información, en los términos referidos.