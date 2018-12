Sánchez Cordero niega intervención en el caso Puebla

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazó que se haya reunido con el ministro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, para influir en el proyecto que propone la anulación de la elección de gobernador en Puebla, como acusaron PRD y MC.

“Lo niego rotundamente. No me he reunido con ellos. La última vez que estuve con los magistrados y con todos fue el día de la fecha en que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) recibió su constancia de mayoría, esa fue la última vez que he estado con ellos. No he tenido ningún contacto”, dijo.

“Yo fui juzgadora, y desde luego no, respeto irrestrictamente, no me meto con ningún tipo de asunto. Soy secretaria de Gobernación y como secretaria de Gobernación soy secretaria de Gobernación para todo el país”, añadió.

Entrevistada a su regreso de Guadalajara, Jalisco, donde acudió para asistir a la toma de protesta de Enrique Alfaro como gobernador, la responsable de la política interior del país dijo también que entre mañana y el lunes sostendrá una reunión con la senadora Nestora Salgado en la Secretaría de Gobernación para tratar el tema de los presos políticos, luego de que la legisladora anunció que le entregará un listado de nombres.

“Quiero ver caso por caso, y por supuesto que si hay injusticias, sobre todo injusticias de algunas personas privadas de su libertad por algún asunto, que no son presos políticos porque nadie está acusado de ser preso político, algunos de atentados contra vías de comunicación, otros por motín, otros por otras situaciones, pero realmente vamos a ver caso por caso”, precisó.

“Incluso, mi idea es establecer una mesa de reconciliación en la Secretaría de Gobernación, para ver muchos otros casos que están pendientes y que me ha encomendado el señor presidente, de que si hay una injusticia, tratar de resolver esas injusticias y que obtengan su libertad a la brevedad posible”, resaltó.

Comentó que esto podría ser a través de muchas figuras legales. “Puede ser de amnistía, puede ser de desistimiento de la Procuraduría, puede ser de recursos que ayudemos a interponer en el Poder Judicial, pueden ser inclusive ya prescripciones de la acción penal, o sea, digamos, como es caso por caso, tenemos que ver en la individualidad cuál es el tema”, explicó.