Sánchez Cordero donará su sueldo como secretaria de Gobernación a casa hogar

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo este miércoles que donará el sueldo que recibirá como titular de la dependencia y sólo percibirá la pensión que recibe por haber sido magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"He decidido no tener dos sueldos o dos prestaciones. A partir del día 15 8de diciembre), cuando recibo mi primer pago, este será donado a una institución que he apoyado desde hace unos años, que es una casa hogar para niños con discapacidad en Querétaro", comentó en conferencia de prensa.

Sánchez Cordero no quiso dar el nombre de la institución. También precisó que su sueldo no puede ser donado automáticamente a la casa hogar, por lo que ella debe recibirlo y, lo más pronto posible, ser donado.

"Quiero decirles también que uno no puede donar lo que no es suyo, porque las donaciones forman parte del patrimonio propio. Tiene que entrar en un primer momento a mi patrimonio y, de un segundo momento, hago la transferencia para esta casa. No puedo hacerlo directamente porque no se podría hacer jurídicamente", comentó.

Durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador rumbo a la Presidencia, Sánchez Cordero ya había anunciado su intención de hacer un donativo, salvo que en esa ocasión, declaró que daría su pensión como exmagistrada si ganaba el excandidato.

Sueldos de los magistrados

En la conferencia de prensa, la titular de Segob reiteró que los sueldos de los ministros de la Suprema Corte no pueden bajar debido a que están en funciones y son protegidos por la Constitución.

"Tienen garantía constitucional por el artículo 94 (...) Como magistrados, su sueldo no podrá ser disminuido durante su encargo. Están haciendo el esfuerzo de austeridad, pero no pueden tomar esta decisión (de bajar sueldos). Sin embargo, están conscientes de la austeridad(...) El poder judicial no va a subir los sueldos", añadió.

Programas de migrantes

Sánchez Cordero también mencionó en el evento que se implementará el programa 'Navidad en tu casa' para apoyar a los migrantes centroamericanos que están en las estaciones de tránsito del país.

"Le dije al comisionado de Migración, que es Tonatiuh Guillén, que hagamos un programa que se llame 'Navidad en tu casa' para que demos todas las facilidades para las personas que se quieran regresar a sus hogares, a sus países de origen, que lo hagan lo más pronto posible, que no se queden en las estaciones migratorias", explicó.

También dijo que las personas que deseen solicitar refugio podrán hacerlo y la administración actual acelerará el trámite al respecto.