Salida de Elba Esther, estrategia del PRI en busca de votos: PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés Mendoza, criticó que la decisión de otorgar el arraigo domiciliario a Elba Esther Gordillo es una medida desesperada del PRI y una estrategia para buscar votos en el 2018.



“No les quepa duda que, ante la debilidad del candidato del PRI, que no prende, que no entusiasma, están buscando que sea a través del voto de los corporativos, de los sindicatos, como puedan inflar a un candidato que no entusiasma”, dijo.



“Son diversas medidas desesperadas”, insistió.



“Llama muchísimo la atención que cuando inicia el proceso electoral, que cuando no prende su candidato presidencial, pues simplemente decidan dejar en libertad a Elba Esther Gordillo”, añadió.



El legislador afirmó que “llama la atención que cuando ya no saben más qué hacer, busquen cómo activar los diversos botones al viejo estilo del PRI, las estructuras corporativas”.



Sin embargo, para el coordinador del PRI, César Camacho, “es un asunto estrictamente judicial y lo que hemos sostenido siempre es que a las personas se les debe tratar de manera idéntica, dado el principio de igualdad de personas frente a la ley”.