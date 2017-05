¿Sabes si circulas este viernes? Aquí te lo decimos

Este viernes se extenderá el programa Hoy No Circula en la CDMX, con lo que no podrán circular todos los autos con holograma de verificación 2, así como los que tengan holograma de verificación 1 y placa con terminación par (0, 2, 4, 6 y 8).



Los vehículos con engomado color azul con holograma 1, terminación de placa 9 y 0 no circulan.



La restricción para su circulación será de las 5:00 a las 22:00 horas.



En tanto que los vehículos particulares con placas foráneas no podrán circular a menos que cuenten con hologramas 0, 00 o exento.



Los vehículos de reparto que funcionen con gasolina, diésel o gas licuado con hologramas 1 y 2 con terminación de placa par tampoco podrán circular.



Los autos con engomado azul cuyo holograma de verificación sea 0 o 00 podrán circular normalmente, conforme al programa Hoy No Circula.



Con ello, además seguirán las recomendaciones para cuidar la salud de las personas, al evitar actividades al aire libre, y en especial de grupos vulnerables como niñas, niños y adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares permanezcan en interiores entre las 13 y las 19 horas.



La CAMe adelantó que se prevé que las condiciones de estabilidad atmosférica se mantengan este viernes.