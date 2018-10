Rosario Robles comparece ante diputados entre reclamos por la 'Estafa Maestra' y de "cinismo"

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, comparece este martes en la Cámara de Diputados, en medio de reclamos y pancartas por la 'Estafa Maestra'.

Durante su intervención, en la que argumentó tener un historial limpio, diputados gritaban frases como "Que devuelvan el dinero de la Estafa Maestra" y la acusaban de "cinismo".

"Sigo viviendo en la misma casa (...) No tengo más propiedad que esa. No tengo ninguna cuenta bancaria que no sea en la que mensualmente se me deposita mi salario. De eso vivo, de mi trabajo, de servir a la gente. Estoy aquí, con mucho orgullo diciendo que le he servido a México".

Durante la comparecencia, el diputado Gerardo Fernández Noroñoa pidió a la Mesa Directiva que la cancelarla si Robles seguía, según él, "en el mismo tono de burla y de cinismo".

En tanto que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió que la comparecencia "sea llevada con absoluto apego al reglamento, y sobre todo a la imparcialidad".

Robles es señalada por el caso conocido como la 'Estafa Maestra', un reportaje periodístico que mostró la desaparición de más de 3 mil millones de pesos en un esquema que involucró a universidades públicas y empresas fantasma.

Ante el pleno de la Cámara de Diputados, Robles aseguró que no hay un solo contrato ilegal ni con “empresas fantasma”, entre los convenios que firmó como secretaria de la Sedesol y de la Sedatu con diversas universidades estatales.

"Sedesol y Sedatu firmaron convenios con universidades públicas. Yo confío en nuestras universidades".

También reiteró que sobre su patrimonio pueden investigarla. “Busquen hasta debajo de las piedras”, retó a los legisladores. “El que nada debe nada teme, yo estoy tranquila”, afirmó.

La funcionaria señaló directamente a la diputada Martha Tagle de caer en violencia de género contra ella.

"Me llama mucho la atención que usted como feminista, como mujer comprometida con las mujeres haya caído en esta trampa".

En respuesta, la legisladora Tagle le dijo:

"No te equivoques, Rosario, la condición de género no nos exime de las responsabilidades en un cargo público y de ser señaladas por actos de corrupción. No te equivoques, Rosario. No hay que seguir tapando a esta red de corruptos que te pusieron en esta condición. Porque mientras a los demás secretarios los protegieron y los enviaron a comisiones, a ti te trajeron al Pleno para vivir esto. Más vale que no los sigas tapando".

Con información de Víctor Chávez