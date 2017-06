Roberto Sandoval se deslinda de la derrota del PRI en Nayarit

NAYARIT.- El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, en conferencia de prensa, se deslindó de la derrota del PRI tras los resultados de los comicios pasados, dijo que fue producto del descontento de las personas “con el partido en turno”, a la conformación una alianza entre partidos contra el suyo, y a que los candidatos priístas no promovieron los resultados de su gestión.



Sandoval Castañeda resaltó que en este proceso electoral, el tricolor se dedicó a administrar la campaña y a recibir “los golpes” de la guerra sucia, y no defendieron cuestiones como la creación del sistema anticorrupción, y el hecho de que según él, no hubo incremento en la deuda pública.



“Bajé la deuda pública, me la entregaron en 10 mil (millones), vamos a entregar casi cinco mil (millones), no pedí un peso de deuda pública, tenemos sistema de anticorrupción, pero nadie lo dijo, ni los candidatos del PRI lo dijeron (…) el PRI nada más recibió y administró la campaña y nunca hubo un hey, estamos endeudados pero ya no estamos endeudados como antes”, sostuvo.



En Casa Nayarit, Sandoval Castañeda consideró que el descalabro de su partido no fue una calificación de los electores, a su gobierno, “la lectura de la calificación de nosotros va a ser cuando entre el otro (gobierno), ahorita no valoras lo que tienes hasta que lo ocupas (…) aquí en Nayarit la gente eligió una alianza que si hubieran sido partidos solos, hubieran sido mejores escenarios para el PRI”, resaltó.



También culpó a un descontento social generalizado entre la población: “para nosotros esta elección ya es un enojo hasta del sistema, estamos hablando de un enojo hacia un sistema, porque pasa en Francia, en Estados Unidos, en Venezuela, Brasil, pasa en todos lados, la gente está enojada con el sistema, con el partido en turno, y lógico (en) el PRI tenemos nosotros que reflexionar mucho”, insistió.



Finalmente el mandatario, se asumió víctima de la guerra sucia electoral y que abril y mayo han sido “los peores meses” de su vida, porque ante los señalamientos de los que fue objeto como el de enriquecimiento inexplicable, no podía defenderse por la veda electoral, pero aseguró que ahora ya podrá hablar y defenderse.