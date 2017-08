Ricardo Monreal buscará ser candidato a la CDMX incluso sin Morena

Ricardo Monreal, delegado de Cuauhtémoc, dijo que va a tratar de ser candidato a jefe de gobierno de la CDMX y confirmó que se encuentra en pláticas con otras fuerzas políticas para buscar una posible candidatura.



"Sólo tengo un plan A, lo he dicho siempre, es gobernar la ciudad, ser candidato a jefe de gobierno, pero no a toda costa", sostuvo.



En entrevista con Olivia Zerón para Sin Línea, sostuvo que aunque su prioridad es contender por Morena, ha recibido ofertas de otros partidos, pero no ha tomado una decisión.



"Voy a tratar. No he decidido. En este momento mi plan A es contender por Morena para la Jefatura de Gobierno. (...) No quiere decir que tenga que irme de Morena ya, que ya tomé la decisión de contender por otros partidos, no he tomado la decisión.



"En el caso de Morena había dicho que quiero sostenerme, quiero quedarme en Morena, pero tienes que quedarte por convicción, porque estás totalmente convencido".



Monreal enlistó a los partidos Encuentro Social, Movimiento Ciudadano y del Trabajo como los que le han hecho invitaciones incluso públicas para abanderarlo.



Por la tarde, en una entrevista para televisión, había afirmado que buscaría ser gobernante de la Ciudad de México con o sin Morena, a pesar de que la encuesta de su partido lo ubicara en el tercer lugar de las preferencias en una encuesta.



"No más tengo un plan, ser candidato y ser gobernante, eso es el único plan que tengo", dijo en entrevista con UnoTV.



Al ser cuestionado sobre si lo haría con o sin Morena, Monreal respondió "lamentablemente sí".



"Con el PRD, con el PAN, con todos, tenemos que tener acuerdos porque esta ciudad amerita tener acuerdos integrales, plurales, incluyentes, no puede permitirse un gobierno faccioso ni un gobierno monopartidista eso ya se acabó", detalló.



El delegado de Cuauhtémoc dijo que tiene experiencia acumulada y claridad respecto a lo que se tiene que hacer al frente de la capital del país.