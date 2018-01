Ricardo Anaya se viste de amarillo y es aclamado candidato presidencial del PRD

Esta vez tocó el turno a Ricardo Anaya. Llegó hasta la sede del PRD, ahí pidió el respaldo de las corrientes a su campaña presidencial, tal como en su momento lo hiciera el precandidato José Antonio Meade, cuando pidió a la base priista que “lo hiciera suyo”.



Una hora después de la cita llegó Anaya, acompañado por Santiago Creel y por el vocero de ese partido, Fernando Rodríguez Doval. En el salón del octavo piso de la sede perredista, con cierta impaciencia esperaban los líderes de las corrientes más fuertes del PRD: Héctor Serrano, de Vanguardia Progresista; Jesús Ortega y Jesús Zambrano, de Nueva Izquierda; Guadalupe Acosta Naranjo, de Galileos, y Héctor Bautista, de ADN.



Durante este encuentro nada quedó a la improvisación. Tanto Ricardo Anaya como Manuel Granados, presidente nacional del PRD, leyeron sus respectivos mensajes auxiliados por teleprompter.



Así, Anaya aseguró que en cumplimiento al convenio de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC), está comprometido a representar las más legítimas aspiraciones democráticas de militantes y simpatizantes del sol azteca.



Aseguró que en el PRD y el PAN no existe ninguna discrepancia en la convicción de combatir los tres tumores del cáncer que agobian al país: “la corrupción, la violencia y la desigualdad. Por eso nos hemos aliado, para sacar del poder a un régimen autoritario y corrupto que ha dañado mucho a los mexicanos”.



De igual forma señaló que no es esta la primera vez que ambos partidos van juntos a una elección, “y si no hubiera sido porque ambos fuimos juntos en Quintana Roo y en Veracruz, hoy ni Roberto Borge ni Javier Duarte estarían en prisión”.



También señaló que “con los nombramientos para los cargos que se harán para el Sistema Nacional Anticorrupción, no se habrá de permitir al PRI que cuente con cómplices que pretendan taparlos”.



Y añadió que, “por cierto, hablando de corrupción, la novedad del día es que ahora resulta que le entró la prisa al PRI por estos nombramientos del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora sí, verdad… cada que van a perder la elección, y por eso les entró la prisa por hacer los nombramientos. Tengamos mucho cuidado, quieren imponer priistas que les cuiden las espaldas”.



Insistió: “así como detuvimos los paquetes de impunidad de Borge y Duarte, así como juntos detuvimos el nombramiento de su fiscal carnal, así ahora debemos evitar que impongan a sus incondicionales en el Sistema Anticorrupción.”.



En tanto que, Manuel Granados pidió a las corrientes internas de su partido unir fuerzas, trabajo y compromiso “para construir el México que queremos.



Así, por primera vez en la historia del sol azteca, su candidato presidencial emanará de un partido de la derecha y no del propio PRD.