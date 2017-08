Ricardo Anaya miente sobre su patrimonio: Ochoa Reza

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Anaya miente e intenta crear una cortina de humo ante los señalamientos de enriquecimiento inexplicable, aseveró el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa.



Agregó que su partido no acepta la guerra que le declaró el dirigente panista; "para que haya guerra se necesitan dos y nosotros no aceptamos ninguna guerra", dijo.



Asimismo denunció que el presidente del PAN ha caído en constantes contradicciones tratando de defenderse sin embargo sus declaraciones no checan con su 3de3 de 2015 y su 3de3 plus.



En conferencia de prensa luego de su participación en la reunión plenaria del PRI, Ochoa Reza comentó que ayer en conferencia de prensa, Ricardo Anaya dijo que en 2014 adquirió un terreno que después vendió en 53 millones de pesos, pero en su declaración de 2015 no aparece la compra de dicho terreno.



Además declaró no tener ingresos por actividades comerciales e industriales e incluso sus ingresos son del 100 mil pesos al mes, sin embargo en declaraciones a los medios indicó tener ingresos por 400 mil pesos mensuales por la renta de locales, lo que tampoco declara en su 3de3.



El dirigente priista señaló que en lugar de estar creando cortinas de humo con una declaración de guerra, Anaya Cortés tiene que explicar el crecimiento inexplicable de su patrimonio. "Cada vez que nos acusa o nos ataca es la expresión de un niño llorón", dijo.



Cuestionado sobre la posibilidad de que el PRI presente una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR), apuntó que estará al pendiente del curso que tome el asunto en los próximos días "y lo que él tiene que hacer es dejar de usar elementos distractores y concentrarse en aclarar puntualmente el enriquecimiento inexplicable a partir del contraste entre sus declaraciones patrimoniales y sus declaraciones públicas porque simplemente no cuadran con el patrimonio que ahora sabemos".



"Lo que tiene por qué lo ocultó, cómo lo obtuvo, si todo es legal, que lo demuestre y si no que se atenga a las consecuencias jurídicas correspondientes", advirtió.