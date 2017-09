Ricardo Anaya debe renunciar antes de que sea demasiado tarde: Legisladores

CIUDAD DE MÉXICO.- Exigimos que Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN se separe inmediatamente del partido antes que sea demasiado tarde, demandaron los senadores Ernesto Cordero, Roberto Gil, Jorge Luis Lavalle, Javier Lozano y Salvador Vega Casillas en una carta dada a conocer a la opinión pública, donde destacan que el supuesto albazo que se fraguaba en el Senado para convertir al Procurador Cervantes en Fiscal General, es una cortina de humo que inventó Ricardo Anaya para distraer la atención sobre todo lo que tiene que explicar sobre su patrimonio”.



“Por casi 3 años, desde que Anaya promovió y facilitó la votación del pase directo, en ese entonces en beneficio del Procurador Murillo Karam, ese tema ha permanecido sin dictaminar en la Comisión de Justicia del Senado. Surgió a la opinión pública como un asunto inminente, de forma sorpresiva, justamente cuando Ricardo Anaya se inventó su teoría del complot para escapar del escrutinio público”, señalaron.



Los legisladores responsabilizan también a su dirigente nacional de apropiarse del partido, de su presupuesto y de la crisis interna y división que vive Acción Nacional, producto de la dualidad dirigente-candidato.



En su intento por capturar y apropiarse de todo, desde los promocionales de radio y televisión hasta las candidaturas, de los presupuestos y las presidencias de las cámaras legislativas, Ricardo Anaya ha llevado al partido a una tensión insostenible. Vivimos la mayor crisis interna en la historia reciente del partido. Y sólo hay un responsable: Ricardo Anaya”.



Apuntan que lejos de orquestar una “maniobra a espaldas del partido”, decidimos no ceder al chantaje en la elección de la Mesa Directiva del Senado pues en efecto, “Ricardo Anaya ordenó a sus senadores que boicotearan la sesión de instalación del Senado, tal y como sigue aconteciendo en la Cámara de Diputados”.



Señalaron que votaran en contra de la minuta de la Cámara de Diputados que pone en antesala la conversión de la actual procuraduría. La Anaya” es deficiente y disfuncional. Significa un retroceso y no avalaremos el error que cometieron los diputados panistas, encabezados por Ricardo Anaya, en la legislatura anterior.



Finalmente refieren que enfrentarán el proceso de expulsión con dignidad y hasta las últimas consecuencias. “Exigimos un juicio justo, público, imparcial, en el que se respeten nuestras garantías y derechos. Desconoceremos la autoridad y jurisdicción de los órganos a modo del autócrata dirigente. Iremos hasta el Tribunal Electoral si es necesario. Anaya no decide quién es panista y quién no”.