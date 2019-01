Retraso en la aprobación del presupuesto no paralizará a Guerrero: Astudillo

El retraso en la aprobación del Presupuesto de Egresos 2019, no será factor para que se paralice Guerrero, afirmó el gobernador Héctor Astudillo Flores, quién pidió a los legisladores locales "terminar su trabajo".

En conferencia de prensa, el mandatario indicó que el estado tendrá que seguir moviéndose en los términos que lo dice la propia Constitución, y adelantó que si el Congreso no lo quiere resolver, se tendrá que encontrar la ruta jurídica para evitar que exista una parálisis económica.

"Lamento mucho que no se haya hecho, pero eso no nos va a colocar en crisis. Al final de cuentas la Constitución habla de que es lo que qué tiene suceder cuando no se aprueba el presupuesto".

"Es un acto inédito y entiendo que las fuerzas de la conformación nueva dentro del Congreso así lo llevaron. Yo soy muy respetuoso y por ello me limito a mandar el presupuesto".

Insistió en que a pesar de esta situación "no se va a paralizar el movimiento económico del gobierno", por que paraxempezar trabajaran con las partidas de enero del 2018".

"Yo creo de manera muy empática y subrayo que, el presupuesto deberá haber sido debatido, desmenuzado, analizado, y si hubiera sido así reprobado, pero no como lo dejaron".

"Yo creo que el congreso a final de cuentas tiene que terminar su trabajo, y por eso exhorto a los legisladores locales a que concluyan con su trabajo".

En otro tema, al realizar un "corte de caja" a cinco días de finalizar la temporada vacacional de invierno, Astudillo Flores confirmó que más de un millón 200 mil turistas visitaran Guerrero durante este período de asueto, destacando un aumento significativo en la llegada de más visitantes procedentes del vecino estado de Puebla, gracias a la reciente apertura de la Autopista siglo XXI.

"Creo que el tema de la pirotecnia del 31 de diciembre a las doce de la noche fue todo un gran éxito".

"Por eso quiero aprovechar la presencia de ustedes, para que en mi carácter de gobernador del estado, agradecer a todas las familias que vinieron y que todavía están todavía aquí en Acapulco, en Ixtapa Zihuatanejo, en Taxco, en la Costa Chica o en algún centro turístico de la Costa Grande".

Adelantó que este 2019 será un año importante para Guerrero, ya que están confirmados la celebración de grandes eventos como el Abierto Mexicano de Tenis, el Tianguis Turístico, la Convención Nacional Bancaria, el arranque del Crucero Magellan por la ribera Mexicana y el Congreso Internacional de Minería, entre muchos eventos más.