Retoma el PRD proyecto político de Cuauhtémoc Cárdenas: Zambrano

CIUDAD DE MÉXICO.- Con miras a la elección presidencial del año entrante, “el PRD trabajará para conformar un Frente Democrático Progresista de amplio espectro, en el que estén dispuestos a participar quienes quieran una transformación profunda del país, incluida la posibilidad de retomar el proyecto de Cuauhtémoc Cárdenas”, dijo el vicecoordinador perredista en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano.



El legislador federal sostuvo que en nuestro país llegó el momento en el que debe integrarse un gobierno de coalición, que enarbole un programa articulado con la sociedad, y subrayó que eso debe pasar por un proceso de democratización del régimen político.



“Es el tiempo de la alternancia por la izquierda y vamos a mandar un mensaje poderoso al conjunto del país respecto a lo que significa el peso del PRD. Vamos a demostrar que tenemos mucho con qué pelear. El PRD es una fuerza viva, actuante, que aprovechará esta coyuntura para consolidarse como la única izquierda democrática existente en el país”, afirmó.



“Realizaremos una campaña propositiva, que se centre en ofrecer solución a los grandes y graves problemas que siguen aquejando a la gente”, indicó.



Zambrano Grijalva reiteró que el PRD "es una fuerza sin la cual no se podría entender el conjunto de cambios que, en materia política, de libertades individuales, derechos políticos, para las mujeres, entre otros, se han consolidado en nuestro país durante los últimos 25 años, por lo que tampoco se podría entender el México del mañana sin la participación activa del PRD".



De gira por Coahuila, donde tomó protesta a su candidata al gobierno del estado, Mary Telma Guajardo, se refirió a la guerra de acusaciones entre el ex gobernador de la entidad, el priista Humberto Moreira contra Felipe Calderón, y acusó al ex presidente de haber robado la Presidencia en 2006, dijo que cometió un fraude electoral y que por eso el PRD no reconoció la legitimidad de la administración panista.



Sobre el regreso de Moreira a la política, comentó: "Ojalá regresara, pero para que lo metan en la cárcel. Es ahí donde tiene que estar. Humberto Moreira no le hace bien al proceso democrático en Coahuila. Daña a la moral".