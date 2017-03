Reta Delfina a rivales a bajar 50% gastos de campaña en Edomex

ESTADO DE MÉXICO.- Los candidatos son los que deben firmar el acuerdo para reducir a la mitad los topes de campaña en el proceso electoral del Estado de México y no sus representantes ante el IEEM, afirmó Horacio Duarte Olivares, presidente estatal de Morena, quien entregó a las autoridades electorales, junto con su plataforma política, un convenio con la firma de su abanderada, Delfina Gómez, para reducir de 284 a 142 millones de pesos los montos de gastos para proselitismo electoral.



Durante el acto protocolario, Duarte Olivares afirmó ante los integrantes del Consejo General del IEEM, que si su candidata supera los topes de campaña, no se presentaría a rendir protesta como gobernadora del estado, en caso de ganar los comicios.



Tras señalar que desde el pasado 8 de marzo Gómez Álvarez planteó un Acuerdo de Austeridad para reducir a la mitad los topes de gastos de campaña, el morenista afirmó que el enorme gasto electoral en el Estado de México constituye un insulto a la población.



“Es muy importante este acto (porque) nos resistimos a que sea el dinero y no las propuestas el que defina el rumbo, pero que será una campaña intensa que no estará exenta de debate, de líneas y discursos duros”.



En el documento, del cual el El Financiero tiene copia, Delfina Álvarez considera que los “candidatos debemos hacer un compromiso público de reducir topes de campaña, hacer campaña a ras de piso”.



En este sentido, la diputada federal con licencia acusó que las campañas electorales “millonarias” fomentan la compra de votos y el uso de helicópteros y camionetas blindadas.



Al presentar la plataforma electoral de Morena, Duarte Olivares reiteró que sean los aspirantes a gobernadores quienes firmen el documento y no sus representantes.



“Conocemos las limitaciones legales, sostenemos que debe ser una voluntad expresa de los candidato que tenga consecuencias jurídicas, quienes firmen este acuerdo, en caso de rebasarlo, ella no se presentaría a tomar protesta como gobernadora del estado”.



Agregó que “Morena rechaza que esté en contra de reducir los topes de gastos. Lo que nosotros planteamos era que los candidatos se comprometieran públicamente. Por eso entregamos el documento con la firma de nuestra candidata para efectos de que quien tenga la voluntad expresa de firmar, pueda hacerlo”.