Respetaremos los tiempos de la Corte sobre Ley de Seguridad: el Frente

Los grupos parlamentarios del PAN y PRD en la Cámara de Diputados anunciaron que este jueves acudirán a la Suprema Corte de Justicia para presentar el recurso de impugnación contra la Ley de Seguridad Interior.



Los vicecoordinadores panista Federico Döring y el perredista Rafael Hernández Soriano, aseguraron que darán el tiempo que requieran los ministros, sin plazos fatales, y que respetarán sus tiempos y su fallo final.



Precisaron que acudirán como coalición electoral Por México al Frente, del PAN-PRD-MC, a la que se unió Morena, sólo para la presentación de este recursos de inconstitucionalidad.



“Queremos que la Corte haga un análisis de fondo, no tan apresurado. Sí es un tema que nos preocupa, pero nos parece que es importante que lo puedan explorar y que lo puedan analizar con toda exhaustividad”, explicó Doring.



Por eso -dijo- “no pondremos un plazo a la Corte, me parecería inadecuado; así como nosotros hemos dicho que la Corte no tiene la autoridad ni el mandato para ponerle plazos al Congreso para legislar, se vería muy mal un Diputado o un Senador queriendo poner un plazo a la Corte para resolver esta acción de inconstitucionalidad”.



Precisó que “se están impugnando dos temas: la facultad para legislar en esta materia, que es un poco lo que ya ha controvertido este ayuntamiento del estado de Puebla; y una serie de artículos que violentan disposiciones de derechos humanos, tanto consagradas en la Constitución como en los Tratados Internacionales”.



Para eso se impugnarán “entre seis y siete artículos”, aclaró que aún lo estamos afinando, tendremos que ver qué consensan los abogados del PAN, PRD, MC y ahora Morena”.



“Lo que hay que evitar es que se esté generando el estado de sitio o que se pretenda sacar a las policías civiles y militarizar al país bajo estos esquemas. Queremos evitar que se haga un mal uso de algo que era necesario: reglamentar la participación de las Fuerzas Armadas, pero no llevándolas de un extremo al otro”.



El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD), vicepresidente de la Comisión Permanente, aseguró que la coalición ya están en condiciones de presentar el próximo jueves la acción de inconstitucionalidad, y los coordinadores de los grupos parlamentarios del Frente y de Morena “están conviniendo el horario, la demanda ya está terminada y estaríamos dentro del plazo legal todavía”, indicó.



Informó que ya se cuentan con las firmas y que aunque se trata de “por lo menos siete artículos que violan de la Constitución, se están controvirtiendo prácticamente los 34 de la Ley de Seguridad Interior, más los cuatro transitorios. Estamos controvirtiendo la ley en su totalidad”, detalló.