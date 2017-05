Resbalón de Barrales y Anaya convocar a un frente opositor: Cordero

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Ernesto Cordero afirmó que los dirigentes del PAN y el PRD “se resbalaron” y dijeron algo que no era lo que querían decir luego de que ambos convocaron a formar un frente opositor rumbo al 2018.



“No es momento de empezar a pensar en el 2018. Que nadie se distraiga y menos los dirigentes de los partidos”, dijo.



Cordero Arroyo señaló que los panistas no fueron consultado sobre eso “y bueno, creo que ya se ha dicho, me parece que ahora sí, que chamaquearon tanto a mi querida compañera la senadora (Alejandra) Barrales como al presidente de mi partido (Ricardo Anaya) y, bueno, se resbalaron y dijeron algo que no era lo que querían decir”.



Apuntó que ahorita lo más importante es pensar en las elecciones del 4 de junio en el Estado de México, Nayarit y Coahuila. “Hay muchos panistas que están dando la batalla, hay muchos perredistas que están dando la batalla y hay que respetar su esfuerzo”.



Añadió que además este tipo de decisiones tiene que pasar por los órganos de gobierno del partido y yo lo que diría es que “fue de nuevo un resbalón de los dos muy prematuro y hay que esperar a que pasen las elecciones de junio”.