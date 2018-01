Resalta el PRI en nuevos spots que Meade puede unir a todo el país

Con mensajes para unir a la sociedad y evitar más divisiones en el país, el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, aparece en dos nuevos spots, en los que además destaca que es quien puede está preparado para gobernar.



El Revolucionario Institucional pautó como parte de sus tiempos en radio y televisión los promocionales “Ser” y “Diagnóstico”, los cuales contienen la leyenda de que están dirigidos a los delegados que participarán en la Convención que elegirá a su candidato a la Presidencia.



En los registros del Instituto Nacional Electoral (INE), el tricolor registró el spot “Ser”, en el que aprovecha imágenes de los encuentros que Meade ha sostenido durante los 40 días de precampaña con los priistas, las cuales intercala con imágenes en su oficina.



En el mensaje, el exsecretario de Hacienda se presenta como el aspirante que puede aportar experiencia y confianza al país, al tiempo de ser un buen ejemplo y lograr la unidad entre los mexicanos.



“Ser quien puede ayudar a que a una familia le vaya mejor, ser parte de la construcción de un camino que tiene que ser para todos, ser quien pueda aportar la experiencia y la confianza que tanto hace falta, ser un buen ejemplo por lo que digo y por lo que hago, ser quien une a todo un país y a toda su gente. Ser presidente es estar preparado y tener mucho amor por México”, expresa.



Previamente, el Revolucionario Institucional dio a conocer el otro spot de la precampaña de Meade, denominado “Diagnóstico”, en el que advierte el hartazgo de la población ante los primeros días de precampañas.



En el promocional que también está programado para transmitirse en radio y televisión, el precandidato priista afirma que hay gente valiosa en todas las fuerzas políticas y en la sociedad en general, por lo que plantea no abonar a más divisiones entre los mexicanos.



“La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas, que López Obrador es un peligro, que Anaya traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato, yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país y si seguimos dividiendo no vamos a avanzar, hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien”, indica.