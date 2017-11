Reprueban 4 entidades estados en atención a diabetes: SSA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud (Ssa) dio a conocer que cuatro estados están en números rojos en la atención que le dan a los pacientes con diabetes.



De acuerdo con el Índice de Calidad de la Atención de Diabetes (ICAD) en México, los estados peor calificados son -en este orden-: Oaxaca, Michoacán, Morelos y Tamaulipas.



Este índice mide el cuidado que se les da a los pacientes en las unidades de primer nivel, en todas sus jurisdicciones sanitarias.



Además toma en cuenta tres aspectos principales: que se pueda retener al paciente, que se tenga acceso a pruebas diagnósticas y si tiene su diabetes controlada.



Mientras entidades como Nuevo León tuvieron una mejora de 35 puntos en su atención; Oaxaca decreció 6.9 puntos, Michoacán 3.9 puntos y Morelos 1.4 comparando los años 2016 y 2017.

Pablo Kuri Morales, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud de la SSA, afirmó que con cifras de 2017 México ya no es el primer lugar a nivel mundial en diabetes...sino el segundo.



"Ya bajamos al segundo lugar. Pero todo esto (los diagnósticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) es producto de estimaciones. El parámetro que nosotros utilizamos es el de las encuestas en hogares. Eso no quiere decir que no pueda haber una subestimación, pero son muestras probabilísticas, en hogares y comparables. Aquí lo que hace la OCDE es que toma datos de diversas fuentes. ¿Cómo bajó de 17 a 13? Pues son estimaciones. Pero sí, mejoramos".



El funcionario mostró una gráfica dónde México se ubica (con cifras de 2017) en el segundo lugar entre los países de la Organización por su prevalencia de diabetes entre la población adulta.



Con un 16.4 por ciento Estados Unidos está por delante de México que tiene 13.6 por ciento de casos de diabetes entre sus habitantes mayores de 19 años.



Kuri Morales reconoció que para atender el problema todavía hay mucho por hacer.



"Ser el primero o segundo es irrelevante, con una prevalencia de sobrepeso mayor al 70 por ciento es un problema de salud pública que tenemos que atacar...así fuéramos el país 195 de 200". dijo.