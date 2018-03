Reprocha Corral que PGR quiera atraer caso Miroslava Breach por fines políticos

CHIHUAHUA.- El gobernador Javier Corral criticó que la Procuraduría General de la República busque atraer el caso del homicidio de la periodista Miroslava Breach, al señalar que sus intenciones tienen un fin político, más que un interés por resolver el crimen.

A un año del artero ataque en que la corresponsal en Chihuahua de los periódicos La Jornada y Norte de Ciudad Juárez, el mandatario afirmó que la dependencia federal no ha movido un solo dedo en la investigación, por lo que afirmó, existe un contrasentido y un riesgo muy alto en la intención de llevarse la investigación que lleva la Fiscalía de Chihuahua.

Fue la mañana del 23 de marzo de 2017, cuando la periodista fue atacada de al menos ocho disparos cuando salí de la cochera de su vivienda ubicada en el fraccionamiento Lomas Vallarta de la capital del estado.

Las investigaciones de la Fiscalía estatal llevaron a la ubicación del presunto autor e intelectual del ataque Juan Carlos Moreno Ochoa alias “el Larry”, detenido por policías federales en diciembre pasado en el municipio de Etchojoa, Sonora; días había sido fue encontrado muerto en el poblado de Álamos, de ese mismo estado, Ramón Andrés Zavala Corral, señalado como el responsable de abatir a la comunicadora.

Corral manifestó que si la PGR se lleva el caso cometería un grave error, porque quien realizó la investigación, ha hecho las diligencias, los cateos y tiene todos los elementos y la rigurosidad de la investigación es la FGE.

“Van a arriesgar hasta el expediente, pero si a nosotros un juez nos ordena, la investigación será atraía por la PGR y entonces pues pasará a ese ámbito de responsabilidad toda la investigación”.

Pero destacó que a un año de lo sucedido, la PGR ni su Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), han movido un solo dedo en la investigación de delincuencia organizada en torno al asesinato de Miroslava.

“¿Y por qué no lo hacen, si tienen todos los instrumentos?, entonces ahí hay una hipocresía que yo no voy a dejar de mencionarla, no importa que me linchen y me difamen”.

Dijo que en ningún momento gobierno del Estado ha separado o quitado el tema de la narcopolítica como una de las causas que llevaron al homicidio de Breach, porque lo que tocó en sus reportajes fue precisamente el tema de la narcopolítica.

“Lo que señalamos es que los que aparecen como probables responsables del tema de la narcopolítica, no sean del interés de la PGR, que son los Salazar (grupo criminal ligado al cartel de Sinaloa), los que querían imponer un candidato en Chínipas, un familiar, y que fue lo que evitó el reportaje de Miroslava”, detalló.

Reiteró que la PGR tiene pendiente hacer la investigación por delincuencia organizada, porque quienes participaron en el crimen son sicarios del grupo de Los Salazar y no se ha hecho nada, por lo que consideró importante no caer en un manejo pueril del caso, toda vez que, abundó, “Miroslava merece justicia y lo único que no merece es ser usada para el medro político”.

Explicó que desde el inicio de la investigación, pidió a la Fiscalía tomar en cuenta todos los elementos y sea un juez, no el gobernador o un periódico, el que determine la responsabilidad de quien pueda estar vinculado al caso.

“No voy a ser yo quien dicte aquí las penas, a mí lo que me corresponde es ser objetivo, es ser transparente y que los jueces actúen conforme a la responsabilidad que tenga cada quien. Y yo en eso no he obstaculizado nada, ni jamás lo voy a obstaculizar”.

Aceptó que el caso no está resuelto, pero que sí es uno de los primeros casos que se ha orientado a atajar una cifra de impunidad, que en el caso de asesinatos de periodistas, es muy alta.