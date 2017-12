Representantes legislativos en el INE 'deben desaparecer'

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Cámara de Diputados, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, considera que los consejeros y representantes del Poder Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral (INE) “no tienen razón de ser y deben desaparecer”.



“Sólo sirven para alargar las sesiones con sus intervenciones en la sesión del Consejo General, no tienen derecho ni poder de voto y cobran casi cien mil pesos al mes, que debe pagar el INE”, sostiene en entrevista con El Financiero.



Desde 2009, el IFE y el Congreso de la Unión acordaron tener a un representante legislativo de cada partido en las sesiones del Consejo General, “como un mecanismos de equilibrio político”. Este representante puede ser diputado o senador, y cuenta hasta con dos suplentes. Éste es adicional al representante del CEN del partido y a su representante que ya tiene ante el Registro Federal de Electores. “Hay una notoria sobrerrepresentación de los partidos”, indica Ramírez Marín.



“Tan sólo la posición de un partido ante el Registro Federal de Electores cuesta casi tres millones de pesos al año, casi 250 mil al mes, para el representante y su equipo de trabajo”, declara el exrepresentante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI ante el INE.



El representante legislativo del PAN, Jorge López Martín, aseguró que no cobra salario alguno y que es sólo un cargo honorífico.



El legislador federal revela que, por ejemplo, Morena junta una bolsa con los salarios de sus tres representantes y la envía al partido.



Luego de que la Cámara de Diputados recortó 800 millones de pesos al presupuesto del órgano electoral y el INE acordó retirar el gasto de 55.8 millones de pesos que otorgaba a las representaciones legislativas de los partidos, para que lo sufraguen los propios partidos representados en el Congreso, Ramírez Marín criticó: “El INE no puede ni debe tomar una decisión de esa naturaleza de manera unilateral, sino de consenso con los partidos. Para resolver este tema sólo hay dos alternativas: o se llega a un acuerdo con las Juntas de Coordinación de las Cámaras del Congreso, o se cambia la ley para desaparecer a estas representaciones legislativas, a las que renuncien los partidos, y que se establezca que la única representación de un partido ante el INE es la del CEN de cada partido”.