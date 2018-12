Representante de pueblos indígenas se 'cuela' a conferencia de López Obrador

María Arredondo Bernal, representante de los pueblos indígenas de Leyva, Sinaloa, logró "colarse" este martes a la conferencia de prensa que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

La mujer ocupó uno de los asientos designados en el área de prensa, espero a que el presidente estuviera a punto de retirarse y corrió al templete para entregarle una petición.

Personal del área de Comunicación Social y de Atención Ciudadana de la Presidencia de México intentó acercarse, pero ella dejó su escrito a López Obrador quien le dijo que sería atendida y le dio un beso de despedida.

En entrevista posterior con medios de comunicación Arredondo Bernal aseguró ser representante de los pueblos indígenas y que entró a la conferencia "porque tiene amigos".

"Soy una ciudadana, soy muy pobre. Le entregué una petición (al presidente) donde le solicito atención para las comunidades indígenas del estado de Sinaloa, donde no tienen agua, luz, carreteras, educación y salud", agregó.

Aseguró que se acercó al presidente López Obrador y no a sus funcionarios designados porque "tengo confianza en él, no en sus funcionarios. Yo me he acercado a diputados, senadores (y) no me contestan. Estoy pidiendo ayuda a todos".

La mujer se hizo pasar como parte de un canal informativo de Sinaloa.

"Tengo amigos y entre nosotros nos ayudamos, porque así vamos avanzando, somos los más pobres", señaló.

Miembros de la ayudantía informaron a la prensa que el miércoles el acceso a la conferencia será revisado uno por uno.